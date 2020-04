Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Zusammenstoß beim Abbiegen; Kornwestheim-Pattonville: Unfallflucht - Zeugen gesucht; Remseck am Neckar - Hochdorf: Fahrzeug im Vorbeifahren beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Möglingen: Zusammenstoß beim Abbiegen

Ein Zusammenstoß beim Abbiegen passierte am Montag gegen 12:00 Uhr in Möglingen in der Ludwigsburger Straße. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem VW in Möglingen die Ludwigsburger Straße auswärts. An der Einmündung der Hohenzollern Straße und der Ludwigsburger Straße war die Lichtzeichenanlage nicht in Betrieb. Als der 24-Jährige dort nach links in die Hohenzollern Straße abbiegen wollte, übersah er vermutlich den ihm entgegenkommenden Honda. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Bei dem Zusammenprall wurde der 24-Jährige und der 65-jährige Fahrer des Honda leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge zeitweise gesperrt. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Kornwestheim-Pattonville: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr einen Skoda in Kornwestheim-Pattonville in der John-F.-Kennedy-Allee. Der Skoda war auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes abgestellt. Der Unfall geschah vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz und es wurde ein Sachschaden von circa 1.000 Euro verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen sich unter Tel. 07154 1313 0 zu melden.

Remseck am Neckar - Hochdorf: Fahrzeug im Vorbeifahren beschädigt

In Remseck am Neckar - Aldingen wurde zwischen Samstag, 15:30 Uhr, und Montag, 10:30 Uhr, ein in der Hochberger Straße abgestellter Seat beschädigt. Der Unfall geschah vermutlich im Vorbeifahren. Es entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07154 1313 0 entgegen.

