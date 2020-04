Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Leonberg; Sachbeschädigung in Sindelfingen; Verkehrsunfall in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Ford, der zwischen Sonntag 15.00 Uhr und Montag 15:00 Uhr in der Neuköllner Straße in Leonberg am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unbekannte machte sich anschließend aus dem Staub. An dem Fahrzeugheck entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

Sindelfingen: Schranke beschädigt

Zwischen Samstag 13:00 Uhr und Montag 19:40 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter in der Calwer Straße in Sindelfingen sein Unwesen getrieben. Mit roher Gewalt hat der Unbekannte die Zufahrtsschranke eines Einkaufsmarkt-Parkhauses abgerissen und somit einen Sachschaden von rund 500 Euro angerichtet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Motorrollerfahrer schwer verletzt

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 18:30 Uhr in Sindelfingen ereignete. Eine 39 Jahre alte Mazda-Lenkerin fuhr von einem Grundstück in die Spitzholzstraße ein und achtete hierbei vermutlich nicht auf einen von links kommenden 38 Jahre alten Motorrollerfahrer, der auf der Spitzholzstraße unterwegs war. Nachdem es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer gekommen war, stürzte der 38-Jährige, schlitterte über den Asphalt und prallte letztendlich noch gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda. Er erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Motorroller war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

