Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen und Erligheim: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Eberdingen-Nußdorf: Unfallflucht

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, sucht Zeugen, die am Montag gegen 21.50 Uhr eine Unfallflucht in der Pappelstraße in Nußdorf beobachtet haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein dunkler Kleinwagen die Pappelstraße, bei der es sich um eine Sackgasse handelt. Anwohner vernahmen plötzlich einen Knall. Anschließen habe der Kleinwagen in einer Hofeinfahrt gewendet und sei in Richtung Martinstraße davon gefahren. Im weiteren Verlauf entdeckte die Besitzerin eines Opel Cascada, das ihr Fahrzeug beschädigt worden war. Bei dem, vermutlich an dem Unfall beteiligten, Kleinwagen könnte es sich um einen Opel Corsa älteren Baujahrs mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) handeln. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 2.400 Euro geschätzt.

Erligheim: Unfallflucht

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der zwischen Sonntag 16.00 Uhr und Montag 17.00 Uhr in der Straße "Im Sponhauer" in Erligheim eine Unfallflucht verübte. Mutmaßlich stieß der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken gegen die Front eines abgestellten VW und machte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern, davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell