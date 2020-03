Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Baucontainer

53909 Zülpich-Geich (ots)

Bislang Unbekannte stahlen in der Zeit von Freitagabend (17 Uhr) bis Samstagmorgen (7 Uhr) in der Seemannstraße von einer Baustelle mehrere Werkzeuge. Die Gegenstände wurden in einem Container gelagert. Der entstandene Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

