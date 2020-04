Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Verletzter Radfahrer - Zeugen zu Vorfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 30-jähriger Fahrradfahrer wurde am Dienstag gegen 20:45 Uhr verletzt in der Traubenstraße in Magstadt gefunden. Der Mann gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er von einem silberfarbenen Pkw angefahren worden sei. Das Fahrzeug habe nach dem Unfall nicht angehalten. Während der Unfallaufnahme zeigte der Mann Zeichen einer starken Alkoholisierung, weswegen in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter Tel. 07031 697 0 zu melden.

