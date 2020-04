Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Unfallflucht nach Vorfahrtsmissachtung - Radfahrer stürzt

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 17.04.2020, soll ein Autofahrer einem Fahrradfahrer in Wutöschingen-Horheim die Vorfahrt genommen haben. Dieser stürzte deshalb, der Autofahrer fuhr weiter. Gegen 15:10 Uhr war es zum Vorfall in der Bahnhofstraße beim Abfahrast von der B 314 gekommen. Aus diesem war der Autofahrer eingefahren und hatte die Vorfahrt des in Richtung Schwerzen fahrenden 22-jährigen Fahrradfahrers missachtet. Dieser musste deshalb stark bremsen und kam zu Fall. Der Radfahrer blieb unverletzt, allerdings trugen sein Mountainbike und Handy leichte Beschädigungen davon. Das Auto entfernte sich ohne zu stoppen in Richtung Schwerzen. Bei diesem soll es sich um einen weißen Hochdachkombi, möglicherweise einen VW Caddy oder ein ähnliches Modell, gehandelt haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Tel. 07751 8316-531) bittet um Zeugenhinweise!

