POL-FR: Bonndorf: Motorradfahrer leicht verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag, 19.04.2020, auf der L 159 im Steinatal leicht verletzt worden. Kurz vor 14:00 Uhr war der 58-jährige in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Im Grünstreifen kam er zum Stillstand. Mit leichten Verletzungen wurde der Motorradfahrer vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Seine Maschine, eine Triumph, wurde schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 15000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war ebenso die Feuerwehr im Einsatz.

