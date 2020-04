Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Fahrradbesitzer gesucht!

Freiburg (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Fahrraddieb sucht die Polizei nach dem Eigentümer eines Trekkingrades, das am Samstagmorgen, 18.04.2020, in Wutöschingen-Schwerzen von dem 34-jährigen Tatverdächtigen mitgenommen wurde. Dieser konnte von einer Streife in einem Schrebergarten nahe Horheim angetroffen werden. Das Fahrrad hatte er zwischenzeitlich in einen Acker an der B 314 geworfen. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein graues 29-Zoll-Trekkingrad. Der Eigentümer soll sich beim Polizeirevier in Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell