POL-UL: (UL) Oberdischingen - Fasnet verläuft weitgehend friedlich

Insbesondere die Verkehrsmoral lobt die Polizei nach einer Veranstaltung am Sonntag in Oberdischingen.

Ulm (ots)

Die Polizei registrierte eine Körperverletzung in einem Zelt und einen Jugendlichen, der zu viel Alkohol getrunken hatte und in die Obhut der Eltern gegeben wurde. Ansonsten sei die Veranstaltung friedlich verlaufen, was auch auf die gute Zusammenarbeit mit dem Veranstalter, der Gemeinde und dem Sicherheitsdienst zurückzuführen sei. Wie bereits Mitte Januar angekündigt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4490543) überprüfte die Polizei rund um die Veranstaltung von Mittags bis gegen 19 Uhr rund 350 Verkehrsteilnehmer. Dabei legten die Beamten das Hauptaugenmerk auf die Verkehrstüchtigkeit. Lediglich einen Fahrer stellten sie fest, der knapp unter dem erlaubten Höchstwert von 0,5 Promille war. Die Polizei lobt das Verhalten der Verkehrsteilnehmer.

