POL-BOR: Borken-Weseke - Aus Krankenfahrstuhl gestürzt

Borken (ots)

Schwere Verletzungen hat sich der Fahrer eines Krankenfahrstuhls am Sonntag in Borken-Weseke zugezogen. Der 58-Jährige befuhr gegen 15.45 Uhr die Wiesenstraße in Richtung Neue Kirchstraße. Dabei kam das Fahrzeug des Borkeners aus ungeklärter Ursache abrupt zum Stillstand. Der 58-Jährige stürzte durch den Ruck aus dem Krankenfahrstuhl auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

