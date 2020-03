Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Gartenhüttenaufbruch

Uslar (ots)

USLAR (js) Zwischen dem 29.02.20, 18.00 Uhr, und dem 02.03.20, 12.00 Uhr, betraten bisher unbekannte Personen widerrechtlich eine Gartenparzelle am Sohlinger Stadtweg in Uslar. Das am Eingang befindliche Gartenholztor wurde leicht beschädigt. Auf dem Gelände wurde an einer Gartenhütte der Schließriegel samt Vorhängeschloss entfernt, an einer zweiten Hütte der Schließriegel leicht beschädigt. Gegenstände wurden nicht entwendet. Es entstand Sachschaden von ca. 60 EUR. Ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

