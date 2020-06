Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann bewirft Verfolger mit Schottersteinen

Bietigheim-Bissingen (ots)

Ein 22-Jähriger hat am Montagabend (29.06.2020) gegen 23:00 Uhr am Bahnhof Bietigheim-Bissingen zwei Männer mit Schottersteinen beworfen. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 22 Jahre alte Mann von einem 32-Jährigen und dessen unbekannten Begleiter zu Fuß aus dem Stadtgebiet verfolgt worden sein. Als die Verfolger dem afghanischen Staatsangehörigen am Bahnsteig verbal mit körperlichen Angriffen gedroht haben sollen, nahm dieser offenbar Schottersteine aus dem Gleisbereich und warf sie in Richtung der beiden Männer. Einer der Steine traf hierbei den 32-Jährigen am Ellenbogen, wodurch dieser Schürfwunden davontrug. Die von Zeugen alarmierten Streifen der Landespolizei stellten die 22- und 32 Jahre alten Kontrahenten in der Bahnhofshalle fest und übergaben sie an Bundespolizisten. Der zweite Verfolger flüchtete offenbar vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Die Bundespolizei sucht im Rahmen ihrer Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870530 zu melden.

