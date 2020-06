Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung nach Verkehrskonflikt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13:00 Uhr eskalierte ein Streit zwischen einem Auto- und einem Lkw-Fahrer in der Bruchwiesenstraße. Grund des Streites war ein Fahrstreifenwechsel des Lkw bei welchem er dem Auto sehr nahe kam. Der Autofahrer wollte den Lkw-Fahrer an einer Ampel mit dem Fahrmanöver konfrontieren. Das Streitgespräch endete in einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Beide Kontrahenten wurden leicht verletzt. Gegen beide wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Auch in solchen Fällen kann eine Entziehung der Fahrerlaubnis drohen! Die Fahrerlaubnisbehörde kann auch aufgrund von aggressivem Verhalten die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen prüfen und die Fahrerlaubnis entziehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell