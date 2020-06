Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz aus

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Ein 41-jähriger Mann hat am gestrigen Montagmittag (29.06.2020) durch das Führen einer Anscheinswaffe am Bahnhof Bad Cannstatt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen meldeten zunächst gegen 14:15 Uhr über den Notruf einen Mann mit einer Pistole in einer S-Bahn der Linie S1 Richtung Kirchheim/Teck. Mehrere alarmierte Streifen der Landes- und Bundespolizei konnten den bereits polizeibekannten Mann mithilfe einer Personenbeschreibung am Bahnsteig des Cannstatter Bahnhofs antreffen, ihm den Gegenstand aus seinen Händen nehmen und ihn am Boden fixieren. Kurz darauf stellte sich heraus, dass es sich bei der augenscheinlichen Waffe des 41-Jährigen lediglich um eine Spielzeugpistole handelte, mit der nach derzeitigem Kenntnisstand keine Bedrohungshandlungen stattgefunden haben sollen. Bei einer darauffolgenden Durchsuchung fanden die Beamten der Landespolizei zudem mehrere Parfumflaschen bei dem deutschen Staatsangehörigen auf, die als mutmaßliches Diebesgut sichergestellt wurden. Der in Stuttgart wohnhafte Mann muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls und des Führens einer Anscheinswaffe rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell