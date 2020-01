Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallzeugen nach Unfallflucht in Traben-Trarbach gesucht

Traben-Trarbach (ots)

In Traben-Trarbach, Ortsteil Trarbach, wurde ein in der Rathausstraße vor dem Gebäude der Verbandsgemeinde am linken Straßenrand parkender silberfarbener VW Polo in der Zeit von Samstag, 19 Uhr, bis Montag, 06:50 Uhr, beschädigt. Anhand der Spurenlage hat möglicherweise ein Fahrzeug an der Einmündung zur Mittelstraße zurückgesetzt und hierbei den Pkw in Höhe der Rücksitzbank beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Traben-Trarbach per Telefon unter der 06541-6270 oder per Email an pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de.

