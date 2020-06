Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende belästigt und Polizistin angespuckt

Stuttgart (ots)

Eine 38-jährige Frau hat am gestrigen Sonntag (28.06.2020) gegen 17:50 Uhr Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen am Stuttgarter Hauptbahnhof geleistet und einer Polizistin ins Gesicht gespuckt. Beamte der Bundespolizei waren zunächst in die S-Bahnebene gerufen worden, da die 38-Jährige wohl zuvor einen Reisenden körperlich angegangen und eine weitere Person mehrfach beleidigt haben soll. Bei Eintreffen der Streife begann die augenscheinlich alkoholisierte Frau die Polizisten anhaltend anzuschreien. Aufgrund des aggressiven Verhaltens sollte sie zur Dienststelle verbracht werden und wurde vor Ort gefesselt. Beim Verbringen sperrte sie sich und ließ sich mehrfach fallen, sodass sie letztlich unter Zuhilfenahme eines Rollstuhles transportiert werden musste. Die 38-jährige nigerianische Frau machte den eingesetzten Kräften mehrfach lautstark den Vorhalt des Rassismus und forderte zudem Passanten auf die Situation zu filmen. In der Folge störte eine bis dahin unbeteiligte Frau die polizeilichen Maßnahmen, indem sie sich aktiv vor die Streife stellte. Im weiteren Verlauf beleidigte die renitente 38-Jährige die Beamten und spuckte zudem einer 21-jährigen Polizistin ins Gesicht. Die verhaltensauffällige Frau wurde letztlich auf der Dienststelle einem Arzt vorgestellt und auf richterlicher Anordnung bis zum Folgetag in Gewahrsam genommen.

Die Bundespolizei hat inzwischen die Ermittlungen gegen die Landkreis Esslingen wohnhafte Tatverdächtige aufgenommen. Sie muss nun u.a. mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

