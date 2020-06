Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

B 34) Nach Verkehrsunfall weitergefahren (18.06.2020)

Radolfzell, Lkrs. KN (ots)

Eine aus Richtung Konstanz kommende 78-jährige Fahrerin eines Subaru bog am Donnerstag gegen 13.45 Uhr von der B 33 neu auf die B 34 in Richtung Radolfzell ab und fuhr ohne Anzuhalten und Vorfahrten zu gewähren über die dortige Stoppstelle. Ein von Stockach kommender, auf der B 34 fahrender 58-jähriger VW-Fahrer konnte trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge touchierten sich im jeweiligen vorderen Eckbereich. Die 78-Jährige setzte nach dem Zusammenstoß die Fahrt Richtung Radolfzell fort. Der VW-Fahrer versuchte, die Frau zu verfolgen, was aufgrund der Verkehrslage jedoch nicht möglich war. Er fuhr zum Polizeirevier Radolfzell und erstattete Anzeige. Zeitgleich gingen beim Polizeirevier mehrere Zeugenanrufe bzgl. des Unfalls ein, weshalb eine sofortige Fahndung nach dem Subaru erfolgte. Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums stellten die Beamten den Subaru fest und ließen die Fahrerin ausrufen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Konstanz wurde der Führerschein der Frau anschließend beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell