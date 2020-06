Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz- Industriegebiet) Gefährliche Körperverletzung durch Pfefferspray (19.06.2020)

Konstanz-Industriegebiet (ots)

Zu einer verletzten Person wurde die Polizei Konstanz am frühen Freitagmorgen gegen 05.00 Uhr in die Max-Stromeyer-Straße gerufen. Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters lag eine weinende und schreiende 18-jährige Frau auf dem Boden. Während der hinzugerufene Rettungsdienst sich um die Frau kümmerte, gab die ebenfalls 18-jährige Begleitung der Frau an, dass sie zu dritt den Abend in einer in der Nähe befindlichen Bar verbracht hätten. Auf dem Heimweg sei die Personengruppe auf einen unbekannten Mann getroffen. Dieser habe die geschädigte 18-Jährige ständig angesprochen, was dem 17-jährigen Begleiter der jungen Frauen missfiel. Er habe den Unbekannten aufgefordert, sein Verhalten zu unterlassen. Als dieser sich jedoch weiterhin der Geschädigten genähert habe, sei es zu einer Schubserei gekommen, woraufhin der Unbekannte mit einem Pfefferspray die Personengruppe angesprüht habe. Der Strahl traf laut Aussagen der Zeugin die Verletzte im Gesicht, die beiden anderen atmeten den Sprühnebel ein, benötigten jedoch keine medizinische Versorgung. Im Anschluss sei der Täter mit seinem mitgeführten weißen E-Bike in Richtung Markgrafenstraße geflüchtet. Der Unbekannte wurde von den Begleitern wie folgt beschrieben: 40-50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dicke Statur, angeblicher Name "Atris". Er trug eine grau-schwarze Basecap und eine weiße Adidas-Jacke mit mehrfarbigen Flecken auf den Schultern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

