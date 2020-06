Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) 12-Jähriger stürzt mit seinem Rad und verletzt sich schwer (18.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Möglicherweise gesundheitliche Probleme führten dazu, dass ein 12-jähriger Radfahrer am gestrigen Donnerstag gegen 19 Uhr auf dem Radweg in den Ringanlagen beim Romäusring zu Fall kam. Der Junge stürzte ohne äußerlich ersichtlichen Grund und blieb bewusstlos auf dem Radweg liegen. Nach seiner Erstversorgung brachte ihn ein Krankenwagen in eine Unfallklinik. Beim Sturz hatte sich das Kind, das keinen Fahrradhelm getragen hatte, Verletzungen an Kopf und Arm zugezogen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell