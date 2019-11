Polizei Düsseldorf

POL-D: Erfolgreicher Sondereinsatz rund um die Messe - Keine Chance für Taschendiebe! - Festnahmen - Überprüfungen

Düsseldorf (ots)

Erfolgreicher Sondereinsatz rund um die Messe - Keine Chance für Taschendiebe! - Festnahmen - Überprüfungen

Noch vor dem Start der Weihnachtsmärkte in der Innenstadt hält die Düsseldorfer Polizei mit Aktionen gegen Taschendiebe den Druck gegen die meist reisenden Täter hoch. So kam es am Dienstag im Verlauf eines Schwerpunkteinsatzes rund um die aktuelle Messe zu zwei Festnahmen von professionellen reisenden Taschendieben. Die beiden Männer im Alter von 63 und 51 Jahren mit französischen und niederländischen Pässen wurden dem sogenannten "beschleunigten Verfahren" zugeführt. Allein an dem Dienstag wurden 48 potenzielle "Kandidaten" überprüft und so möglicherweise abgeschreckt. Gegen einen 59-jährigen Überprüften lag ein Haftbefehl vor. Er wurde in die JVA überstellt.

Mit Hinblick auf den heute beginnenden Weihnachtsmarkt wird die Düsseldorfer Polizei in den nächsten Wochen wieder mit erfahrenen Zivilfahndern verstärkt im Einsatz sein, um Straftäter im konkreten Fall beweiskräftig zu überführen und frühzeitig aus dem Verkehr zu ziehen.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell