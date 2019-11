Polizei Düsseldorf

POL-D: Golzheim - Nach schwerem Verkehrsunfall - Fußgänger stirbt in Klinik

Golzheim - Nach schwerem Verkehrsunfall - Fußgänger stirbt in Klinik

Nach dem schweren Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen in Golzheim ist der verletzte Fußgänger trotz intensivmedizinischer Versorgung an den Folgen des Geschehens in einer Klinik gestorben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

