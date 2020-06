Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin (18.06.2020)

Eine verletzte Radfahrerin und ein leicht beschädigtes Auto sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung Herdstraße / Lindenstraße ereignete. Ein 30-jähriger VW Touran-Fahrer befuhr die Lindenstraße in nördliche Richtung und übersah an der Kreuzung eine von rechts kommende, vorfahrtberechtigte 27-jährige Radfahrerin. Die Radlerin wurde vom Auto erfasst und stürzte auf die Straße, wodurch sie leichte Verletzungen erlitt. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Am Auto des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, am Fahrrad der Frau Sachschaden von rund 200 Euro.

