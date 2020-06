Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unter Drogeneinfluss Auto gefahren (18.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand eine 38-jährige Autofahrerin, die Polizeibeamte am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Max-Planck-Straße mit ihrem BMW einer Kontrolle unterzogen. Die Beamten ordneten bei der Frau eine Blutentnahme an und untersagten ihr die Weiterfahrt. Die Frau wurden wegen Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt.

