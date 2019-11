Polizei Paderborn

POL-PB: Trecker schiebt fünf Autos aufeinander

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der B 1 in Höhe der Auffahrt zur A 33 bei Paderborn-Elsen hat ein Trecker mit Anhänger am Dienstagmorgen fünf haltende Autos aufeinander geschoben. Der 36-jährige Fahrer war gegen 07.10 Uhr in Fahrtrichtung Paderborn unterwegs. In der Nähe der Abfahrt zur A 33 fuhr er auf den Ford eines 22-Jährigen auf, der durch den Aufprall in den Mazda eines 61-Jährigen geschoben wurde. Dieser wiederum stieß gegen den Mercedes Sprinter eines 52-Jährigen, der auf den Seat einer 34-Jährigen prallte. Der Seat stieß im Anschluss noch an den Renault einer 34-jährigen Autofahrerin. Der Ford, der Mazda und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25.500 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell