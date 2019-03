Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei geben bekannt: Räuberischer Ladendiebstahl - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart - Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (16.03.2019) einen 35 Jahre alten Ladendieb vorläufig festgenommen, der zuvor in einem Kaufhaus am Schwabenplatz drei Flaschen Alkoholika im Wert von 57 Euro gestohlen haben soll. Der Mann wurde gegen 14.55 Uhr von den Ladendetektiven beobachtet, wie er die Alkoholflaschen aus der Auslage nahm und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen wollte. Als er am Ausgang auf den Diebstahl angesprochen wurde, schubste er den 28 Jahre alten Detektiv mehrfach weg und wollte flüchten. Mithilfe eines zufällig anwesenden Polizeibeamten konnte der aus Polen stammende Mann festgenommen werden. Er wurde am 17.03.2019 mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

