Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher überrascht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagabend (16.03.2019) gegen 22.20 Uhr versucht, eine an der Lehmgrubenstraße gelegene Wohnung aufzubrechen. Eine Zeugin beobachtete, wie der Mann versuchte, eine Terrassentüre aufzuhebeln. Als sie ihn ansprach, flüchtete er. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Sie konnte den Mann wie folgt beschreiben: zirka 180 cm groß, schlank, trug einen schwarzen Kapuzenpulli und eine schwarze Hose. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905777 in Verbindung zu setzen.

