Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brennende Powerbank löst Brandalarm aus

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Samstag (16.03.2019) führte ein Brandalarm an der U-Haltestelle Rathaus zu Behinderungen im Stadtbahnverkehr. Polizei und Feuerwehr lokalisierten gegen 13.35 Uhr einen qualmenden Rucksack. Als Ursache konnte die Feuerwehr bei näherer Inaugenscheinnahme im Rucksack eine Powerbank feststellen, die aus bislang unbekanntem Grund in Brand geraten war. Wegen des Einsatzes mussten sowohl der Stadtbahnverkehr als auch der Bahnsteig in Richtung Marienplatz bis 13.58 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell