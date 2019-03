Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Betonplatten auf Stadtbahngleise gelegt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (17.03.2019) führte ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr im Bereich der U-Haltestelle Sigmaringer Straße zu Beschädigungen an einer Stadtbahn. Bislang unbekannte Täter hatten im Laufe der Nacht mehrere zwischen den Schienen verlegte Betonplatten herausgerissen und auf die Bahngleise gelegt. Eine Stadtbahn, die gegen 04.25 Uhr gegen die Betonplatten prallte, wurde erheblich beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt, dürfte aber ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Bereich liegen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 in Verbindung zu setzen.

