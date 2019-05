Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Brand eines Bootes in einem Firmengebäude in Greifswald

Greifswald (ots)

Am Morgen des heutigen Freitags (03.05.2019) kam es in einem Firmengebäude in der Ladebower Chaussee in Greifswald zu einem Brand. Nach ersten Informationen der Polizei sollten durch zwei Mitarbeiter Reparaturarbeiten an einem Boot vorgenommen werden, wobei es zu einer Entzündung und einer Rauchentwicklung kam. Das Feuer konnte zeitnah durch anwesende Mitarbeiter des Betriebes mithilfe von Feuerlöschern gelöscht werden. Zur Kontrolle des gelöschten Brandherdes waren Beamte der Berufsfeuerwehr Greifswald im Einsatz. Drei Personen, darunter die beiden mit der Reparatur beauftragten Männer im Alter von 27 und 57 Jahren und ein weiterer Mitarbeiter im Alter von 43 Jahren, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen durch Rettungskräfte in das Klinikum Greifswald gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Die Kriminalisten der Außenstelle Greifswald des Kriminalkommissariats Anklam führten vor Ort die Ermittlungen und waren zur Spurensuche eingesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurde eingeleitet.

