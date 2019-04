Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerer räuberischen Erpressung in einer Tankstelle in Greifswald

Greifswald (ots)

Wer kann Angaben zur Bekleidung des Täters machen? Am 31.03.2019 in den frühen Morgenstunden drang eine bisher unbekannte maskierte Person in eine Tankstelle ein. Die Polizei informierte über diesen Sachverhalt am 31.03.2019. Die unbekannte Person wird wie folgt beschrieben. - Es handelt sich um eine männliche Person - Ca. 20 bis 30 Jahre alt - Person hat regionalen Bezug Bekleidung: - Trug eine Olivgrüne Jacke - Blaue Hose - Weiße Turnschuhe - Weißes Tuch mit dunklen Applikationen vor dem Gesicht Tatort: Esso- Tankstelle in der Stralsunder Straße in Greifswald Tatzeit: 31.03.2019 um 06:10 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise, dass sich Personen, die etwas zur Bekleidung des Täters mitteilen können, bei der Polizei in Greifswald unter der Telefonnummer, 03834 540 224 oder über die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de, melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Jörg-Peter Käding

Telefon: 03971-2513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

