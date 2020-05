Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 20.05.2020-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unbekannte verbrennen Werbeplakat; Polizei sucht Zeugen

Geringer Sachschaden entstand, weil Unbekannte in der Dünzebacher Straße in Eschwege gegen 23.40 Uhr am Dienstagabend an einem Maschendrahtzaun auf einem Parkplatz nahe zweier Lebensmittelmärkte ein Werbeplakat aus Kunststoff mutwillig in Brand setzten. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Lkw streift beim Vorbeifahren zwei geparkte Autos; Schaden 8000 Euro

Am Mittwochmorgen gegen 09.30 Uhr hat ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus Kassel zwei am linken Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge gestreift, als er in Eschwege die Einbahnstraße Bei der Marktkirche in Richtung Marktplatz befuhr. Während an dem Lkw lediglich ein Schaden von 500 Euro entstand, wurden die Autos mit 2500 bzw. 5000 Euro deutlich höher in Mitleidenschaft gezogen.

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter zwischen Sonntagnachmittag 15.00 Uhr und Montagmittag 12.30 Uhr einen grauen Pkw VW Golf mutwillig beschädigt, der in Eschwege Vor dem Berge auf den Parkplätzen vor der Volkshochschule abgestellt war. Die Täter verursachten auf der Heckklappe mittels eines spitzen Gegenstandes einen ca. 80 cm langen Kratzer. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Kurierfahrer beschädigt Poller; Schaden 500 Euro

Am Mittwochmorgen gegen 10.15 Uhr beschädigte der 44-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter aus Unachtsamkeit einen Begrenzungspoller, als er in der Landgrafenstraße in Bad Sooden-Allendorf in der Nähe des Kurparks mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Während der Sprinter selbst unbeschädigt blieb, wurde der Begrenzungspoller aus der Bodenverankerung gerissen. Der Schaden wird hier auf ca. 500 Euro beziffert.

Polizei Witzenhausen

Verbale Streitigkeiten enden in wechselseitiger Körperverletzung; Polizei nimmt zwei Anzeigen auf

Am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr kam es im Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Ermschwerder Straße in Witzenhausen zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Männern, in deren Verlauf dann aber auch die Fäuste flogen und auch eine Holzlatte zum Einsatz gekommen sein soll. Ein 37-Jähriger aus Witzenhausen hatte zunächst die Adresse einer ihm bekannten Familie in der Ermschwerder Straße aufgesucht, um mit der Familie ein klärendes Gespräch hinsichtlich deren Umgang mit der Tochter des 37-Jährigen zu führen. Im Hauseingang gerieten dann der 37-Jährige und ein 25-Jähriger aus der besagten Familie in der Ermschwerder Straße offenbar in Streit. In dessen Verlauf soll der 25-Jährige mit einer Holzlatte zugeschlagen haben, wodurch der 37-Jährige u.a. Kopf-und Gesichtsverletzungen erlitten haben soll, die eine ärztliche Behandlung nach sich zogen. Der 25-Jährige gab seinerseits an, ebenfalls im Verlauf des Streits von seinem Gegenüber mehrfach ins Gesicht geschlagen und dabei verletzt worden zu sein. Die Polizei in Witzenhausen hat demzufolge gegen beide Männer ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

