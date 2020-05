POL-ESW: Pressebericht 19.05.2020-2

Polizei Eschwege

Einbruchsdiebstahl in Kletterwald; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind zwischen Sonntagabend 19.00 Uhr und Dienstagmorgen 07.50 Uhr auf das Gelände des Kletterparks am Leuchtberg in Eschwege eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam in das dortige Kassenhäuschen ein und entwendeten gewaltsam einen eingebauten Tresor. In dem Tresor befand sich neben einem dreistelligen Geldbetrag u.a. auch ein I-Pad. Insgesamt wird die Höhe des Stehlgutes mit ca. 1000 Euro angegeben. Darüber hinaus richteten die Täter durch den gewaltsamen Einbruch weiteren Schaden in Höhe von 800 Euro an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus in Bad Sooden-Allendorf; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter wurden am offenbar bei dem Versuch gestört, in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Mehrfamilienhaus in Bad Sooden-Allendorf in der Landgrafenstraße einzubrechen. Die Täter versuchten gegen 01.30 Uhr gewaltsam über ein Fenster im Erdgeschoss in das Haus zu gelangen, ließen dann aber offenbar von ihrem weiteren Vorhaben ab. An dem Fenster richteten die Täter einen Schaden von 250 Euro an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Betrüger drehen hilflosem Opfer zwei minderwertige Jacken an; Schaden 700 Euro; Polizei sucht Zeugen

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben letzte Woche Dienstag gegen 12.30 Uhr zwei unbekannte Männer auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes im Mühlweg in Hessisch Lichtenau einem Mann zwei minderwertige Jacken verkauft. Die Betrüger nutzen die Hilflosigkeit ihres Opfers, eines 68-jährigen Mannes aus Großalmerode, aus und überrumpelten ihn mit einem vermeintlich günstigen Angebot von hochwertigen Jacken. Das Opfer, das aufgrund einer geistigen Einschränkung unter Betreuung steht, wurde von den beiden Tätern offenbar derart geschickt manipuliert, so dass der 68-Jährige zu einem Kreditinstitut ging und dort Geld für den Jackenkauf abhob. Anschließend bezahlte er bei den beiden Männern die angeblich hochwertigen Jacken für 700 Euro. Wie sich hinterher herausstellte, handelte es sich jedoch keinesfalls um hochwertige Jacken, sondern lediglich um minderwertige Produkte. Das Opfer brachte den Vorfall jetzt Anfang der Woche mit seinem Betreuer zur Anzeige. Hinweise in diesem Fall nimmt die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Unbekannte werfen mit einem Stein die Scheibe eines Blumengeschäftes ein; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montagabend 18.45 Uhr und Dienstagmorgen 07.00 Uhr haben Unbekannte eine Fensterscheibe bei einem Blumenladen in der Straße Hinter den Teichhöfen in Witzenhausen unweit des Busbahnhofs eingeworfen. Der Schaden wird auf 150 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

