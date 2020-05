Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 19.05.2020

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung; Schaden insgesamt 900 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntagabend 18.30 Uhr und Montagmorgen 09.30 Uhr kam es in Weißenborn zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung. Die Polizei sucht nun Zeugen und hofft auf Hinweise.

In der Straße Krauthöfe haben unbekannte Täter an mehreren Grundstücken Sachbeschädigungen verursacht. In einem Fall besprühten die Täter eine Grundstücksmauer und ein Gartentor mittels Sprühfarbe und verursachten dadurch ein Schaden von 300 Euro.

In einem anderen Fall entstand ein Schaden von 150 Euro, weil die Täter einen Betonpoller auf einem Grundstück mit Farbe besprühten.

In einem weiteren Fall wurde neben der Verunstaltung eines Gartenzauns mittels besagter Sprühfarbe auch ein Apfelbaum umgeknickt und an einer Kabeltrommel ein Stromkabel durchtrennt. Der Schaden beläuft sich in dem Fall auf ca. 450 Euro.

Die Fälle könnten im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung von Freitag auf Samstag in der Rambacher Straße in Weißenborn stehen, wo Unbekannte an einem Bagger eine Werkzeugbox aufbrachen und Markierungssprühfarbe entnahmen, mit welcher sie den Bagger und einen Baucontainer verunstalteten.

(s. PM vom 18.05.2020)

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfälle

350 Euro Schaden sind die Bilanz eines Wildunfalls von Montagabend um kurz nach 20.30 Uhr. Auf der Landesstraße L 3242 zwischen Albungen und Frankershausen erfasste ein 25-jährige Autofahrer aus Landau in der Pfalz ein Reh, welches nach der Kollision offenbar im Unterholz verschwand. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 350 Euro.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich gegen 21.20 Uhr. Hier war ein 39-jähriger Autofahrer aus Eschwege auf der Bundesstraße B 452 zwischen Eschwege und Reichensachsen mit einem Reh kollidiert, das noch an der Unfallstelle verendete. Am Fahrzeug des Mannes entstand ein Schaden von 750 Euro.

2750 Euro Schaden bei Ausparkunfall

Am Montagnachmittag um kurz nach 17.00 Uhr beschädigte ein 25-jähriger Autofahrer aus Weißenborn den am Fahrbahnrand geparkten Pkw eines 31-Jährigen aus Meinhard, als er im Ziegelweg in Grebendorf aus einer Einfahrt fuhr. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 2750 Euro.

25-Jähriger aus Eschwege wird von unbekanntem Mann geschlagen und getreten; Polizei sucht Zeugen

Am späten Montagnachmittag gegen 17.10 Uhr wurde ein 25-Jähriger aus Eschwege in der Eschweger Innenstadt von einem Unbekannten geschlagen und getreten. Der 25-Jährige wartete nach eigenen Angaben vor einem Geschäft in der Herrengasse auf einen Bekannten, als er offenbar von einem unbekannten Mann angesprochen wurde mit den Worten, "warum er nicht grüßen würde". Dann schlug der Unbekannte dem 25-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und trat auch noch mal auf den Mann ein, der durch den Schlag schon zu Boden gegangen war. Danach flüchtete der Täter, zu dem es keine weitere Beschreibung gibt, in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Körperverletzung nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Schaden 1500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt bekannt wurde, hat sich zwischen dem 14.05.2020 und dem 16.05.2020 eine Verkehrsunfallflucht in Großalmerode, vmtl. in der Baumhofstraße, ereignet. Ein 20-Jähriger aus Witzenhausen hatte an den beiden Tagen seinen Pkw, einen braunen Opel Astra Kombi, am Fahrbahnrand in Höhe Haus Nummer 22 geparkt und am Samstagabend gegen 18.30 Uhr dann einen frischen Unfallschaden am vorderen Stoßfänger und dem vorderen Kennzeichen festgestellt. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Nach Angaben des Geschädigten, kommt als Unfallörtlichkeit nur die Baumhofstraße in Großalmerode in Betracht. An welchen Tag bzw. zu welcher Zeit die Beschädigung verursacht wurde ist nicht bekannt. Hinweise in dem Fall bzw. dem Unfallverursacher nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Autofahrer nötigt Reiterin

Eine Nötigung wurde jetzt bei der Polizei in Hessisch Lichtenau zur Anzeige gebracht. Demnach soll am vergangenen Freitag gegen 12.30 Uhr auf dem Feldweg Himmelsbergstraße, kurz vor Retterode, der Fahrer eines schwarzen Pkw Kia eine 52-Jährige aus Hessisch Lichtenau, die mit ihrem Pferd unterwegs war, mit dem Auto bedrängt und genötigt haben, damit die Frau mit dem Pferd zur Seite gehen soll. Zudem habe der Mann auch noch unflätige Bemerkungen gemacht. Die 52-Jährige hatte sich aber offenbar das Kennzeichen des Autos gemerkt, so dass sich derzeit die Ermittlungen der Polizei in Hessisch Lichtenau gegen einen 57-jährigen Mann aus Spangenberg richten.

Polizei Witzenhausen

27-jähriger Autofahrer verursacht 3500 Euro Schaden beim Ausparken

Ein 27-jähriger Autofahrer aus Karlsruhe hat Montagabend gegen 19.25 Uhr auf einem Parkplatz an der Bundesstraße B 451 im Bereich Witzenhausen beim Rückwärtsausparken das geparkte Auto eines 61-Jährigen aus Birkenfelde beschädigt. Am Auto des 27-Jährigen entstand ein Schaden von 1500 Euro, das Auto des 61-Jährigen wurde mit 2000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

