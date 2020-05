POL-ESW: Pressebericht 20.05.2020

Polizei Eschwege

Pressebericht 20.05.2020

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

84-jähriger Radfahrer übersieht von rechts kommenden Pkw; Fahrradfahrer verletzt ins Klinikum verbracht

Am Dienstagmittag gegen 12.50 Uhr kam es in Meinhard-Schwebda am Lindenanger /Ecke Mauerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Autofahrerin. Eine 31-jährige Frau aus Meinhard befuhr mit ihrem Pkw in Schwebda die Straße Lindenanger in Richtung Mauerstraße. Ein ebenfalls aus Meinhard stammender 84-Jähriger war auf seinem Fahrrad in der Mauerstraße in Richtung Lindenanger unterwegs und übersah dann die von rechts aus dem Lindenanger kommende und bevorrechtigte Autofahrerin. Der 84-Jährige prallte mit seinem Rad ungebremst gegen den vorderen linken Kotflügel am Pkw der Frau. Der Mann fiel über die Motorhabe um kam schließlich auf der Straße zum Liegen. Der Fahrradfaher erlitt multiple Prellungen am ganzen Körper und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Werra-Meißner verbracht. Zu der Höhe der Schäden an den Fahrzeugen ist noch nichts bekannt.

48-jähriger Autofahrer fährt unvermittelt rückwärts auf Pkw auf; Schaden 750 Euro

Gegen 17.50 Uhr am Dienstagabend befuhren ein 48-jähriger Autofahrer aus Körner und ein 29-jähriger Autofahrer aus Meinhard die Straße Vor dem Brückentor von Eschwege in Richtung Meinhard. Der 48-Jährige hielt dann zwischenzeitlich an und wollte offenbar zurücksetzen. Dabei übersah er den hinter ihm befindlichen Pkw des 29-Jährigen und fuhr auf dessen Fahrzeug auf. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von 750 Euro.

Wildunfälle

Dienstagabend gegen 22.50 Uhr erfasste ein 40-jähriger Autofahrer aus Meinhard ein Reh, als auf der Bundesstraße B 250 von Altenburschla nach Wanfried unterwegs war. Am Auto entstand ein Schaden von 550 Euro, das Reh verschwand nach der Kollision im Unterholz.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 00.40 Uhr kollidierte ein 40-jähriger Autofahrer aus Wanfried mit einem Reh, als er die Landesstraße L 3244 von Niederdünzebach in Richtung Aue befuhr. Das Tier verendete durch die Kollision am Unfallort, am Auto des Mannes entstand ein Schaden in Höhe 5000 Euro.

500 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Wildunfalls von Mittwochmorgen. Gegen 05.00 Uhr prallte ein 22-jähriger Autofahrer aus Kella auf der Kreisstraße K 11 zwischen Kella und Schwebda mit einem Reh zusammen. Das Tier verendete im Straßengraben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unbekannte Diebe erbeuten Bargeld aus Kraftfahrzeug; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend zwischen 19.45 Uhr und 19.55 Uhr nutzten Diebe offenbar den Moment, um auf einem Wanderparkplatz lange Finger zu machen. Die Täter entwendeten aus einem in Großalmerode auf dem Wanderparkplatz "Bilstein" in der Kohlenstraße abgestellten Pkw, einem blauen VW Caddy, einen Bargeldbetrag in 4-stelliger Höhe aus einem Rucksack im Fahrzeuginnenraum. Der Pkw war zum Tatzeitpunkt offenbar unverschlossen. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

29-jähriger Autofahrer nimmt Rollerfahrer die Vorfahrt; Rollerfahrer leicht verletzt

Am Dienstagmittag gegen 13.00 Uhr kam es in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen zum einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Autofahrer. Ein 29-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau befuhr in Witzenhausen die Straße Am Stieg aus Richtung Wendershausen kommend in Richtung stadteinwärts. An der Einmündung zur Kasseler Straße /Bundesstraße B 451 wollte er nach links in Richtung Hundelshausen abbiegen. Dabei übersah er dann einen 76-jährigen Rollerfahrer aus Witzenhausen, der bevorrechtigt auf der Bundesstraße B 451 von Hundelshausen kommend in Richtung Witzenhausen unterwegs war, und nahm diesem die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Rollerfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schnittverletzungen am Bein. Zur weiteren Behandlung wurde der 76-Jährige später die Orthopädische Klinik nach Hessisch Lichtenau verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden von jeweils 200 Euro.

28-jähriger Kradfahrer wird nach Alleinunfall schwer verletzt in Klinik geflogen; Schaden 5200 Euro

Am Dienstagabend gegen 19.35 Uhr hat ein 28-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Motorrad auf der Landesstraße L 3398 zwischen Roßbach und Kleinalmerode offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist von der Fahrbahn abgekommen. Etwa 200 Meter hinter dem Abzweig nach Ellingerode im Bereich einer Kuppe schleuderte der Kradfahrer mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn und überschlug sich dann mehrfach. Der 28-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere multiple, aber nicht lebensbedrohliche, Verletzungen und wurde von der Unfallstelle mittels Rettungshubschrauber in UNI-Klinik nach Göttingen geflogen. Der Sachschaden wird auf 5200 Euro beziffert.

