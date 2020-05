Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150520-376: Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Wasserfuhr

Wipperfürth (ots)

Beim Zusammenstoß dreier Autos auf der L 284 in Wipperfürth-Wasserfuhr haben sich am Donnerstag (14. Mai) zwei Autofahrerinnen schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 12.15 Uhr hatte eine 19-Jährige aus Halver mit einem Skoda die L 284 in Fahrtrichtung Kreuzberg überqueren wollen und dabei einen aus Richtung Anschlag kommenden Renault einer 22-jährigen Wipperfürtherin übersehen. Nach dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich stieß der Renault noch mit großer Wucht gegen einen VW-Bulli, der von Kreuzberg aus kommend an der Kreuzung auf freie Fahrt wartete. Die beiden Fahrzeugführerinnen erlitten schwere Verletzungen; sie mussten stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

