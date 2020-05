Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140520-375: Junger BMW-Fahrer schwerstverletzt

Morsbach-Überasbach (ots)

Gegen 23:15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Reichshofer mit seinem 1er BMW die L336 von Hülstert in Richtung Denklingen. Mit ihm befand sich ein gleichaltriger Waldbröler in seinem Fahrzeug. In Höhe der Orstlage Überasbach kam der 20-jährige Fahrer mit seinem BMW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort zunächst seitlich mit einem Baum und anschließend frontal mit einem weiteren Baum. Der Baum wurde entwurzelt und der Pkw wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Beide Insassen mussten durch die Feuerwehren aus Lichtenberg und Morsbach aus dem total beschädigten Fahrzeug befreit werden. Zur Erstversorgung der Verletzten waren ein Notarzt sowie 2 Rettungswagen vor Ort. Beide Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 20-jährige Fahrer wurde schwer verletzt, zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Sein gleichaltriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Der Beifahrer konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der Unfallwagen wurde sichergetsellt. Die Ermitllungen zur Unfallursache dauern an.

