Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Alkoholisiert von Straße abgekommen

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Hinte - Alkoholisiert von Straße abgekommen

Ein 24 Jahre alter Norder ist in der Nacht zu Mittwoch in Hinte mit einem Mitsubishi Space Star von der Fahrbahn abgekommen. Der 24-Jährige war gegen 0:45 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Westerhusen unterwegs, als er in der Ortschaft Groß-Midlum in einer Rechtskurve nach links von der Straße abkam. Er geriet in den Straßengraben und prallte dort gegen eine Betonbrücke. Der 24-Jährige und sein 22 Jahre alter Beifahrer aus Norden wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 24-Jährigen Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,2 Promille fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell