POL-AUR: Norden - Zigarettenautomat beschädigt; Pewsum - Motorroller gestohlen; Norden - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zigarettenautomat beschädigt

Unbekannte haben an der Osterstraße in Norden einen Zigarettenautomaten beschädigt. In der Zeit zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Dienstag, 0:30 Uhr, hebelten sie das Geldkartenfach aus. Angaben zum Diebesgut liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Pewsum - Motorroller gestohlen

Unbekannte haben am Sonntag in der Manningastraße in Pewsum einen Motorroller gestohlen. Der Peugeot Speedfight 2 AC war zum Tatzeitpunkt zwischen 14 Uhr und 18 Uhr an der Bushaltestelle Woquard abgestellt. Hinweise zum Verbleib des Rollers nimmt die Polizei in Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 42 Jahre alter Mann ist am Montag ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs gewesen. Die Polizei kontrollierte ihn gegen 17:45 Uhr auf der Brookmerlander Straße in Osteel. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 42-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

