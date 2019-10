POL-AUR: Aurich - Unter Alkoholeinfluss unterwegs; Aurich - Autofahrerin touchiert Fahrrad und flüchtet; Aurich - Radfahrer angefahren;

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Ein 44 Jahre alter Autofahrer aus Aurich ist der Polizei in der Nacht zu Dienstag gegen 2:40 Uhr in Aurich aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Auf der Oldersumer Straße hielten die Beamten den Volvo-Fahrer an. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann deutlich nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Autofahrerin touchiert Fahrrad und flüchtet

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Montag in Aurich auf der Fockenbollwerkstraße ereignet. Ein neun Jahre alter Junge überquerte zwischen 12:45 Uhr und 13 Uhr mit seinem Fahrrad die Fockenbollwerkstraße in Höhe Schmiedestraße an einer Bedarfsampel, die für ihn Grün zeigte. Eine bislang unbekannte Autofahrerin, die in Richtung Egelser Straße fuhr, missachtete offenbar das für sie geltende Rotlicht. In Höhe des Übergangs kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Autofahrerin das Fahrrad des Jungen am Vorderrad touchierte. Das Rad wurde beschädigt. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Peugeot Kleinwagen, ähnlich einem Renault Twingo, mit einem Schriftzug an der Seite gehandelt haben. Hinweise auf die Unfallverursacherin nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Radfahrer angefahren

Ein 60 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstagmorgen in Aurich einen Radfahrer angefahren. Der 60-Jährige fuhr mit seinem Opel Astra gegen 7:20 Uhr auf der Oldersumer Straße in Richtung Burgstraße. In Höhe des Kreisverkehrs Grüner Weg überquerte ein 17 Jahre alter Radfahrer aus Aurich die Oldersumer Straße. Der Opel-Fahrer übersah ihn. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

