POL-GM: 140520-371: Mehrere Einbrüche in Waldbröler Firmen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12./13. Mai) haben Unbekannte in zwei Firmen an der Friedrich-Engels- und der Adolf-Kolping-Straße eingebrochen. In beiden Fällen hebelten die Täter Fenster auf, um in das Gebäude bzw. einen Bürocontainer einzusteigen; sie entkamen mit Bargeld in geringer Höhe. Einen weiteren Einbruch gab es in einen Bürocontainer in der Straße "Im Langenbacher Siefen". Hier kommt ein Tatzeitraum zwischen dem 11. und dem 13. Mai in Betracht; aufgrund der örtlichen Nähe ist aber zu vermuten, dass auch diese Tat in der Nacht auf den 13. Mai verübt wurde. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

