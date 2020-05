Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130520-369: Mit Kleidungsstücken geflüchtet

Waldbröl (ots)

Mit Kleidungsstücken der Marke Kappa ist ein etwa 25-35 Jahre alter Mann am Dienstag (12. Mai) aus einem Bekleidungsgeschäft in der Gerberstraße geflüchtet. Der Unbekannte hatte sich gegen 16.20 Uhr an einem Kleiderständer des Geschäfts aufgehalten und dort mit einem Werkzeug Diebstahlssicherungen von einigen Kleidungsstücken entfernt. Als eine Angestellte dies bemerkte, begab sich der Täter mit seiner Beute (Bekleidungsstücke der Marke Kappa) auf die Flucht in Richtung der Landrat-Danzier-Straße. Der Täter hatte kurze, blond/orange Haare, eine sportliche Figur, war etwa 175-180 cm groß und mit einer schwarzen Jogginghose der Marke Adidas und einem grünblauen Pullover bekleidet. Weiterhin führte er eine Bauchtasche der Marke Kappa sowie einen schwarzen Rucksack mit. Hinweise zu dem Mann nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

