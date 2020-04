Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fußgängerin wird leicht verletzt

Idar-Oberstein (ots)

Am 18.04.2020 gegen 19:50 Uhr, kam es auf dem Gelände der SB-Waschanlage in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug und einer Fußgängerin. Aufgrund von Unachtsamkeit beim Rückwärtsfahren übersah ein PKW-Fahrer eine 32-jährige Fußgängerin und erfasste sie leicht. Diese wurde vorsorglich ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht. Den Fahrer erwartet ein Verfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell