Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Morbach (ots)

Am 18.04.2020 ereignete sich zwischen 09:30-10:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Wasgau Marktes in Morbach. Der Verursacher touchierte beim Ausparken das neben ihm stehende Auto und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Unfallflüchtige mit einem dunklen PKW gefahren sein. Der Sachschaden am beschädigten Auto wird auf ca. 1500EUR geschätzt. Hat jemand im oben genannten Zeitraum eine Person gesehen, die sich während des Ausparkens verdächtig verhielt? Möglichweise ausstieg und sich das danebenstehende Auto anschaute. Informationen oder Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Morbach, online oder telefonisch, rund um die Uhr entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach

pimorbach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell