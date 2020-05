Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130520-368: Diebe flüchteten in PKW mit polnischen Kennzeichen

Engelskirchen (ots)

Bei einem Ladendiebstahl in Engelskirchen-Hardt wurden am Dienstagmittag (12. Mai) zwei unbekannte Männer ertappt; sie flüchteten anschließend mit einem silbernen oder grauen PKW, an dem polnische Kennzeichen angebracht waren. Gegen 13.20 Uhr hatte eine Angestellte eines Lebensmitteldiscounters an der Olper Straße bemerkt, dass die Männer offenbar zuvor aus der Auslage gestohlene Zigaretten unter ihren Jacken verbargen. Als sie einen der Männer festhalten wollte, riss dieser sich los und stürmte mit seinem Begleiter aus dem Laden; zumindest einen Teil ihrer Beute verloren sie dabei. Die Männer liefen zu einem grauen oder silberfarbenen PKW, den sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Höhe eines Mercedeshändlers abgestellt hatten und fuhren davon. Von dem Kennzeichen ist lediglich bekannt, dass dort die Buchstaben "Z" und "A" zu finden waren. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

