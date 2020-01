Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Vollbremsung verhindert Zusammenstoß nicht - Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall++Unfall fordert drei Verletzte++Angeblicher Wasserwerker erbeutet Schmuck und Bargeld - Polizei warnt...++

Landkreise Verden u. Osterholz (ots)

Vollbremsung verhindert Zusammenstoß nicht - Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall Verden. Bei einem Auffahrunfall in der Eitzer Straße hat es am Donnerstagmorgen eine Verletzte gegeben. Eine 39-jährige Verdenerin trug leicht Kopfverletzungen davon, als ein 19-jähriger Fahranfänger trotz Vollbremsung auf ihren Pkw auffuhr. Der Verursacher des Unfalls blieb unverletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro.

Unfall fordert drei Verletzte Oyten. Im Kreuzungsbereich Oyter Mühle/Achimer Straße sind am frühen Donnerstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Eine 54-jährige Autofahrerin aus Tarmstedt erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zwei 18-jährige Frauen aus Oyten, die in dem anderen Pkw gesessen und der Tarmstedterin beim Abbiegen den Vorrang genommen hatten, kamen mit leichteren Verletzungen davon. Die Höhe des Sachschadens wird mit rund 11.000 Euro angenommen.

Angeblicher Wasserwerker erbeutet Schmuck und Bargeld - Polizei warnt vor Haustür-Betrügern Osterholz-Scharmbeck. Eine 78-jährige Kreisstädterin ist am Mittwoch Opfer eines Trickdiebes geworden. Der bislang unbekannte Täter hatte als angeblicher Wasserwerker an der Haustür der Rentnerin geklingelt und, als sie die Tür nur einen Spalt breit öffnete, sich gewaltsam Zutritt verschafft. Die 78-Jährige kam dabei sogar fast zu Fall. Der angebliche Wasserwerker drehte in sämtlichen Räumen das Wasser auf und brachte in einem unbeobachteten Moment Schmuck und Bargeld an sich. Danach verschwand er wieder. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden. Einen ähnlichen Vorfall hatte die Polizei in Osterholz-Scharmbeck bereits am Dienstagabend registriert. In diesem Fall hatte ein Kreisstädter jedoch richtig reagiert und den vermeintlichen Wasserwerker gar nicht erst in seine Wohnung gelassen (wir berichteten). "Wie immens wichtig die Sicherung von Haus- oder Wohnungstür ist, wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern leider unterschätzt. Dabei kann mit wenig Aufwand ein hohes Maß an Sicherheit erreicht werden", so Joachim Kopietz, Beauftragter für Kriminalprävention in der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. "Unbekannten Menschen sollte man die Tür nur gesichert, also mit einer sogenannten Türspaltsperre oder mit einem Zusatzschloss mit Sperrbügel öffnen". Das Präventionsteam (Telefon 04231/806108) bietet übrigens persönliche Beratungen an, dabei werden sogar Hausbesuche gemacht. Im Internet sind Informationen zum Thema "Sicherheit des Eigenheims" abrufbar unter www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/tueren, www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen .

Ertappter Ladendieb reißt sich los Schwanewede. Mit rund 30 Päckchen Tabak im Rucksack hat ein bislang Ladendieb bereits am Montagnachmittag versucht, die Kasse eines Verbrauchermarktes in Neuenkirchen zu passieren. Als der circa 50 Jahre alte Mann von einem Angestellten angesprochen wurde, trat er einen Schritt zurück, wurde daraufhin festgehalten und riss sich los. Obwohl er noch auf einer Wasserlache ausrutschte, gelang dem Verdächtigen die Flucht. Die Polizei leitete strafrechtliche Ermittlungen ein.

Unfallfahrer kann ermittelt werden Osterholz-Scharmbeck. Beim Einparken hat ein 86-jähriger Audi-Fahrer am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz an der Schwaneweder Straße einen geparkten Ford Focus touchiert und einen nicht unerheblichen Schaden daran verursacht. Statt sich hinterher um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen, ging der Rentner zu Fuß davon. Er konnte aber von der Polizei ermittelt werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen den 86-Jährigen ein. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Brummifahrer verursacht Kollision Worpswede. Ein Lkw-Fahrer aus Hiddenhausen hat am Donnerstagnachmittag beim Befahren der Findorffstraße einen Auffahrunfall verursacht. Der 31-Jährige erkannte zwei vor ihm haltende Autos zu spät und fuhr auf. Dadurch entstand an allen drei Fahrzeugen Sachschaden. Die Fahrerin des mittleren Wagens, eine 78-jährige Worpswederin, zog sich zudem leichte Verletzungen zu. Der Lkw des Unfallverursachers musste anschließend abgeschleppt werden. Der 31-jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Höhe des entstandenen Schadens wird von der Polizei auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressestelle

Jürgen Menzel

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell