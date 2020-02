POL-FR: Folgemeldung zu: Freiburg/Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach und Waldshut: Sturm sorgt für zahlreiche Einsätze im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg

Polizeipräsidium Freiburg

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg kommt es witterungsbedingt weiterhin zu Verkehrsbehinderungen. Zahlreiche Straßen mussten seit dem frühen Morgen wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. Während einige Sperrungen wieder aufgehoben werden konnten, ist andernorts aufgrund zu bergender Bäume weiterhin mit Sperrungen zu rechnen.

Witterungsbedingt ist es am Montagmorgen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald zu mehreren Unfällen im Straßenverkehr gekommen. Gegen 5 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug die B315 von der Seesteige kommend in Richtung Lenzkirch. Auf Höhe des Parkplatzes "Rotkreuz" musste der Fahrzeuglenker wegen umgestürzter Bäume anhalten. Kurze Zeit später fiel dann ein weiterer Baum auf das stehende Fahrzeug. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Straße musste für die Bergung des Sattelzugs voll gesperrt werden.

Gegen 6 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem Kleinwagen die Spirzenstraße (K4907), als ein Baum auf das Fahrzeug stürzte. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeuglenkerin blieb unverletzt, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Gegen 07.20 Uhr befuhr ein 28-jähriger Paketzusteller mit seinem Lieferfahrzeug die B500 von Bärental in Richtung Altglashütten. Dort kollidierte er mit einem auf die Fahrbahn gestürzten Baum. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, der Fahrer blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

Ursprungsmeldung:

Aktuell laufen wegen des Sturms "Sabine" zahlreiche Unwettereinsätze im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg. Entwurzelte Bäume und abgebrochene Äste sorgen für Verkehrsbehinderungen, insbesondere betroffen sind nach derzeitigem Kenntnisstand die Straßen B31/ B317/ L124 und 126 und die Schwarzwald-Höhenlagen.

In der Lenzkircher Straße in Titisee-Neustadt wurde ein Pkw-Fahrer verletzt. Ein Baum war nahe der Gutachtalbrücke gegen 6.30 Uhr auf das Dach des fahrenden Pkw gestürzt. In der Gottlieb-Daimler-Straße in Teningen deckte der Sturm um circa 4 Uhr ein Hallendach ab. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Es wird nachberichtet.

