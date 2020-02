Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ehrenkirchen: Einbruch in Bäckerei - Tresor entwendet - Zeugensuche

Folgemeldung-Tresor aufgefunden

Freiburg (ots)

Folgemeldung:

Mittlerweile wurde bekannt, dass in Ehrenkirchen-Norsingen zwei Gartenhütten aufgebrochen wurden (Tatzeit 7.2.-9.2.2020). Im dortigen Bereich konnte der zuvor in der Bäckerei in der Gewerbestraße entwendete, aufgebrochene Tresor, aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

Erstmeldung:

Unbekannte brachen am Samstag, 08.02.2020, in den frühen Morgenstunden (2.30-2.40 Uhr) in eine Bäckerei in der Gewerbestraße ein. Entwendet wurde ein Wandtresor mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat In der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Ehrenkircher Gewerbestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Kripo Freiburg rund um die Uhr entgegen (Tel. 0761 882-5777)

