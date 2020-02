Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Mann gerät unter eigenes Auto - schwere Beinverletzung

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer ist am Sonntag, 09.02.2020, in Hohentengen unter sein eigenes Auto geraten und erlitt dabei eine schwere Beinverletzung. Gegen 14:10 Uhr war der Mann aus seinem Wagen ausgestiegen, um den sich stauenden Verkehr zu der stattfindenden Fasnachtsveranstaltung zu regeln. Dabei vergaß er, die Automatik auf "P" zu stellen und sein Fahrzeug rollte gegen einen wartenden Opel. Beim Versuch, das zu verhindern, geriet er mit dem Fuß unter sein Auto. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro.

