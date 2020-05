Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130520-370: Polizei kann gleich zwei Mal helfen

Waldbröl (ots)

Kurz nach Mitternacht hatten Anwohner am Mittwoch (13. Mai) die Polizei verständigt, weil ein 39-Jähriger, der offenbar viel zu tief ins Glas geschaut hatte, ohne Schuhe und nur mit einer kurzen Hose sowie einem T-Shirt bekleidet, durch Schönenbach lief und an mehreren Haustüren klingelte. Der Mann, der neben seiner alkoholbedingten Verwirrtheit kein deutsch sprach und auch keine Ausweispapiere dabei hatte, konnte der Polizei gegenüber keinerlei Angaben machen, wo er wohnt, so dass die Beamten ihn aufgrund der niedrigen Außentemperatur von 3 Grad kurzerhand mit auf die Wache nahmen, wo er mit einer Decke ausgestattet ein wenig schlafen konnte. Das Rätsel des Wohnortes konnte dann etwa sechs Stunden später gelöst werden, als Anwohner der Schönenbacher Straße zur Arbeit fahren wollten. Weil deren Einfahrt von einem Auto zugeparkt worden war, riefen sie die Polizei zu Hilfe. Schnell wurde klar, dass der hilflose Mann mit dem Auto in Verbindung steht, hatte dieser doch den Autoschlüssel in der Tasche. So konnte die Anwohner kurze Zeit später zur Arbeit fahren und der 39-Jährige in seine nicht weit entfernt gelegene Unterkunft gebracht werden, die er erst vor zwei Tagen bezogen hatte. Bleibt nur noch zu klären, wer das Auto in der Einfahrt gestellt hat.

