Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Wohnungseinbruch

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Auffahrunfall

Rund 3500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, kurz vor 7 Uhr auf der Alten Bundesstraße. Ein 43 Jahre alter Fahrer eines Kastenwagens der Marke Ford bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende 61-jährige Opel-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr dieser auf.

Weinstadt: Fahrradfahrer bei Unfall unverletzt

Gegen 8:50 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Schurwaldstraße / Schweizerbachstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer. Ein 63 Jahre alter Mercedesfahrer wollte von der Schweizerbachstraße nach links in die Schurwaldstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 24-jährigen Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Fahrradfahrer, der glücklicherweise einen Helm trug, blieb beim Unfall unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Rudersberg: Wohnungseinbruch

Am Mittwochvormittag wurde in der Straße Obere Au in ein Wohnhaus eingebrochen. Ein Einbrecher stieg zwischen 9.30 Uhr 10 Uhr über eine aufgebrochene Balkontüre ins Gebäude ein und entwendete daraus Schmuck und Uhren. Die Polizei in Rudersberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise. Anwohner oder Passanten, denen am Mittwochvormittag Verdächtigtes aufgefallen ist, sollten sich unter Tel. 07183/929316 melden.

Schorndorf: Verletzte Fahrradfahrerin

Eine 78-jährige Fahrradfahrerin befuhr am Mittwoch gegen 11 Uhr die Höllgasse stadteinwärts. Bei der Moserstraße musste sie einem einbiegenden Radfahrer ausweichen, woraufhin sie stürzte. Die 78-jährige Radlerin zog sich Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden.

